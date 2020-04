Prestigieuze M-hotel in Genk wordt schakelzorgcentrum

Genk - Het M-hotel aan de rand van het Molenvijverpark in het centrum van Genk wordt een schakelzorgcentrum. Dat maakte de stad Genk vrijdagmiddag bekend.

Het is de stuurgroep van eerstelijnszones Maasland en Kemp & Duin, waartoe tien Limburgse gemeenten behoren, die besliste het M-hotel in te richten als een capaciteitsbuffer. Het gebouw wordt pas ingezet als de pandemie nog verder uitbreidt. Het hotel wordt in zijn normale functie, net omwille van de coronacrisis, amper gebruikt. De Vlaamse regering voorziet middelen voor het gebruik van wat heet slapende gebouwen met kwaliteiten om er tijdelijk een schakelzorgcentrum van te maken. Limburg mag er zo vier hebben. “In die zin ging de werkgroep twee weken geleden voor het oostelijk deel van de provincie al op zoek naar geschikte infrastructuur. Enkelen van de voorwaarden zijn dat het beschikt over ruimte voor dertig bedden, de mogelijk heeft om uit te breiden tot vijftig bedden en voorzien is van voldoende parking. Buurt “Onder meer het oude ziekenhuis van Maaseik, Home Fabiola in Maasmechelen en verschillende hotels in het Genkse werden als mogelijkheden geopperd”, zegt coördinator Jasper Moermans. “Uiteindelijk is de keuze gevallen op het M-hotel in Genk. Het beschikt niet alleen over de noodzakelijke faciliteiten maar ook om het voor twee verschillende patiëntenstromen - corona of niet - in te richten.” Of het hotel ook effectief ingezet zal worden hangt af van de verdere evolutie van de uitbreiding van het virus. Het gebouw wordt in ieder geval zo snel als mogelijk aangepast zodat het ook meteen inzetbaar is. Moermans wijst er op dat buurtbewoners geen risico lopen. De stad verspreid vandaag een boodschap in de omgeving waarin de plannen worden toegelicht. Ook vastgoedbeheerder Wereldhave en de handelaars in de Molenstraat en Shopping 1 worden op de hoogte gebracht. Het is niet de eerste keer dat het M-hotel gebruikt wordt als zorghotel. eerder kon het Ziekenhuis Oost Limburg al eens terugvallen op de infrastructuur. Bewoners uit tien verschillende gemeente kunnen in het viersterrenhotel, dat deel uitmaakt van de groep Differenthotels, opgevangen worden. Het gaat om de mensen uit As, Bree, Dilsen-Stokkem, Genk, Kinrooi, Lanaken, Maaseik, Maasmechelen, Oudsbergen en Zutendaal.