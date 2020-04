Dansen op dak van LSA voor Wereld Autisme Dag

Genk - Bewoners en medewerkers van de Limburgse Stichting Autisme in Zutendaal werden donderdagmiddag getrakteerd op een optreden. Aan ambiance geen gebrek.

Het was in het kader van de Wereld Autisme Dag dat enkele Zutendaalse muzikanten zich voor de deuren van Residentie Vijverplein van hun beste kant lieten zien. Binnen optreden was moeilijk. Al was het maar omdat de gasten, naar coronomaatregelen, te dicht op elkaar zouden staan. Het plezier was er, met muzikanten aan de straatkant, niet minder om. Van op het dak en van aan het raam konden ze het Schlagerconcertje zonder al te veel risico’s bijwonen. Handjes in de lucht en maar zwaaien. Ook enkele leerlingen van de nabijgelegen school gaven zich even over aan de straatmuziek. LSA Residentie Vijverplein is een opvangcentrum voor volwassenen met het Autisme Spectrumstoornis. De Werelddag Autisme werd voor hen ingezet met een heerlijk ontbijt. “We hadden veel meer in petto vanuit de LSA”, zegt directeur Bjorn Ramaekers. “Maar door het uitbreken van corona is dat allemaal in het water gevallen.”