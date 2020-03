Ook afhaalformules voor gewone winkels in Genk

Genk - Om zelfstandigen wat houvast te bieden en te zorgen dat Genkenaars toch nog iets omhanden hebben heeft de stad Genk het online bestand met afhaal-eetzaken uitgebreid met gewone winkels.

Voor onder meer kledij, een kunstwerk of iets uit een doe-het-zelf zaak kan u voortaan ook terecht op de website van de stad Genk. Behalve restaurants, bistro’s, brasseries en ander eetzaken waar u maaltijden kan afhalen is er nu ook een hele lijst ter beschikking van handelaars die producten aanbieden die minder essentieel zijn in coronatijden. Tenminste als je er producten kan afhalen, of ze laat leveren. U kan kiezen uit onder meer antiek en kunst, boekhandelaars, cosmetica, mode, elektronica, voeding, sport, opticien, wonen en doe-het-zelf. In elk vak kan u aangeven in welke winkel je online wil shoppen, iets kan bestellen en ook afhalen. Het is aan de handelaar om te voorkomen dat er meerdere mensen gelijktijdig producten komen afhalen. De stad wil met het initiatief Genkse handelaars helpen overeind te blijven en ook Genkenaars de kans geven een en ander in huis te halen zonder dat ze daarvoor extra risico’s moeten lopen besmet te raken.