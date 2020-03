36 vrijwilligers maken 28.000 mondmaskers

Binnenkijken in de strakke sixtieswoning van An-Katrien en Bart in Genk

Regio

Van een rijhuis in Kontich verhuisden An-Katrien en Bart naar een vrijstaande woning in haar hometown Genk. In hun strakke sixtieswoning vind je nieuwe en oude spullen in elke gezellige hoek.

Lees verder