Genkse zeemeermin wuift corona de vergetelheid in

Genk - Wenkbrauwengefrons en vooral glimlachjes verschijnen er bij passanten als ze op de Zonhoverweg vanuit open raam toegewuifd worden door een zeemeermin. Samantha Tesseur (32) wil op die manier zorgen voor wat afwisseling in coronatijden.

De staart al even groot als zijzelf zwiept op en neer uit het raam van een woning aan de Zonhoverweg in Genk. Zoals een hond kwispelt van vrolijkheid. Ook zij is in haar nopjes als ze zeemeermin kan zijn. Een hobby die grote passionele proporties aanneemt. Ze heeft een club van zeemeerminnen opgericht en is lid van nog eens twee andere. Dat onze provincie geen zee heeft doet er niet toe. Het is de gedrevenheid die telt. “Ik ben zeemeermin geworden door toedoen van een vriendin”, zegt Samantha. “Ik dacht eerst nog dat dit niets voor mij was. Maar eens vertrokken vond ik er een zodanige genoegdoening in dat ik dit met een onbegrensd enthousiasme ben blijven doen. We leven een beetje in fantasie en geven de wereld kleur. En daar is het ons vooral om te doen. Ik heb nooit goed kunnen zwemmen. Nu kan ik het zoals een… zeemeermin. En ik geniet er van. Of ik in zeemeerminnen geloof? Ja. Er is nog zoveel in de wereld dat niet ontdekt is. In elke fantasie zit ook een stukje waarheid.” Dat ze een volwaardig zeemeermin kan zijn dankt ze, naar eigen zeggen, aan de steun van haar vriend Jan. “We hebben ook samen beslist om de mensen wat op te vrolijken in coronatijden”, gaat Samantha verder. “Ze een beetje af te leiden van de crisis. Je ziet dat er bij passanten een glimlach ontstaat en dat ze terug wuiven. Sommigen stoppen en maken een foto. Mooi toch?”