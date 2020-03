Corona spaart ook artsen van GVHV niet

Genk - Een arts al zeker en naar alle waarschijnlijkheid ook nog een verpleegkundige en een onthaalbediende van Geneeskunde Voor het Volk in Genk zijn besmet door het corona-virus.

Dat meldt Stany Nimmegeers, organisator van GVHV in Genk. “We zijn zelf onder de indruk”, zegt Nimmegeers. “We nemen alle veiligheidsmaatregelen in acht. En toch raakte een arts besmet. Voorlopig is er alleen een test uitgevoerd op dokter Nathalie. En die was positief. De kans dat dan ook verpleger Yves en onthaalbediende Gerrie ook besmet zijn is heel groot. Gerrie is inmiddels naar de triage van Genk geweest en daar kreeg ze te horen dat ze alle symptomen heeft die wijzen op corona. Ze is dan ook naar huis gestuurd waar ze zichzelf in quarantaine heeft gezet. Mogelijk wordt ze nadien getest zodat we ook definitief uitsluitsel krijgen. Hoe we onze praktijk met zo’n 1.500 patiënten nu gaan runnen? We trachten alles zo goed als mogelijk te organiseren. We werken ook met een psycholoog die nu bijspringt aan het onthaal. Het is roeien met de riemen die we hebben. Patiënten die mogelijk een risico lopen trachten we telefonisch te begeleiden en door te verwijzen naar de triage aan de Onderwijslaan in Genk.”