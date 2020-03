Geen huur voor horeca in stedelijke infrastructuur

Genk - Uitbaters van horecazaken in stedelijke gebouwen moeten geen huur betalen voor de volledige duur van de federale maatregelen. Dat maakte de stad Genk vrijdagavond bekend. Zuhal Demir, fractieleider van N-VA, drong eerder al aan op zulke maatregelen.

Het gaat om de uitbaters van het horeca-gedeelte van Thor Central, C-Mine, het Sport-in-Genk-park, Kattevennen, het Heempark en Grand Kaffee in Toermalien. “Als de maatregelen van de federale overheid zijn opgeschort gaan we met hen opnieuw in overleg om de situatie op dat moment te bekijken en hoe we daar verder mee moeten omgaan”, zegt burgemeester Wim Dries (CD&V). Ook marktkramers en ambulante handelaars moeten geen retributie betalen. Degenen die dat wel al deden kunnen hun geld terugvragen. Fractieleider Zuhal Demir (N-VA) stuurde vandaag een bericht de wereld in waarin het gemeenteraadslid er op aandringt zo snel als mogelijk belasting-opschortende maatregelen te nemen voor ondernemers. De stad heeft nieuwe belastingen ingevoerd die een impact hebben op zowel inwoners als bedrijven. Demir vraagt ook naar een lokale hinderpremie, bovenop de Vlaamse, waarmee horcea-uitbaters gecompenseerd worden. Volgens burgemeester Dries volgt er nog overleg met ondernemers en horeca om te kijken welke maatregelen aangewezen zijn. “Daarop vooruit lopen zou niet correct zijn”, zegt Dries.