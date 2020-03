Eerste corona-besmetting in woonzorgcentrum Toermalien

Genk - In Toermalien op de Welzijnscampus in Genk is één van de medewerkers van het woonzorgcentrum besmet met Corona. Dat maakte Jos Aben, directeur Zorgbedrijf Genk, intern bekend. Drie bewoners vertonen lichte symptomen.

Ondanks de erg strenge voorzorgsmaatregelen heeft het virus nu ook in wzc Toermalien een slachtoffer gevonden. Niet bij bewoners maar bij één van de medewerkers. Andere medewerkers vertonen, volgens directeur Jos Aben, op dit ogenblik nog geen symptomen. Bij drie bewoners is dat wel het geval. “Dokter Jespers heeft bij die drie een corona-test afgenomen”, zegt Aben in zijn omzendbrief. De uitslag hiervan verwachten we in de komende dagen. Samen met jullie hopen we dat deze testen negatief zijn. Wij zullen niet nalaten jullie op de hoogte te brengen.” Aben wijst er op dat strikte maatregelen worden gehanteerd om contact tussen mensen zo klein mogelijk te houden in het wzc en dat er bescherming is voorzien voor zowel medewerkers als voor de bewoners.