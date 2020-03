Mediahuis schenkt zes dozen medische handschoenen aan ZOL

Genk - Zes dozen met medische handschoenen. Dat hebben medewerkers van Mediahuis overhandigd aan het Ziekenhuis Oost Limburg.

In het ziekenhuis kampen ze nog altijd met een gebrek aan mondmaskers en handschoenen. De medewerkers van Mediahuis hopen door hun inspanningen aan de nood tegemoet te komen. Jürgen Ritzen, woordvoerder van het ZOL is blij met de gift. “We doen ons uiterste best om onze patiënten de beste zorgen in de best mogelijke omstandigheden toe te dienen”, zegt Ritzen. “We zijn dan ook blij dat we hiervoor ondersteuning krijgen vanuit verschillende hoeken van het land.”