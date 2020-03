Parkeren in Genk tijdje volledig gratis

Genk - De stad Genk en OPC, de exploitant van maaiveldparkeren, hebben afgesproken tijdelijk geen parkeercontroles meer te houden. Op alle parkeerplaatsen op openbaar domein kan u dus gratis staan, behalve op die waar u voorheen niet moest betalen. Daar geldt vanaf dit weekend een parkeerverbod.

Van een druk stadscentrum is al geen sprake meer sinds de coronacrisis in ons land is uitgebroken. Omdat de parkeerplaatsen in het centrum en in de bovenlokale handelsstraten amper gebruikt worden besliste de stad om geen controles meer te laten uitvoeren. Tenminste tot de tijdelijke maatregelen worden opgeheven. “Gratis parkeren is ook een voordeel voor zorgverstrekkers en mantelzorgers”, zegt burgemeester Wim Dries, die de beslissing toelicht. Foutief of hinderlijk parkeren wordt wel nog geverbaliseerd. Het gaat om alle parkeerplaatsen op openbaar domein ter hoogte van het maaiveld. Ook voor die op de Fruitmarkt waar u maximum een half uur tot anderhalf uur gratis kan staan wordt volledig gratis. Voor ondergronds parkeren zal u wel nog moeten betalen. Inzamelpunt Opvallend is dat de voor de parkings waar u voordien niet moest betalen nu een parkeerverbod geldt. Ook dat heeft te maken met de crisis. Vanaf dit weekend mag u niet meer parkeren op die van het Thor-Park en parallel de André Dumontlaan, de begraafplaats Waterschei, aan de Christus Koningkerk, aan KRC Genk, aan het vliegveld van Zwartberg, in Kattevennen, Genk VV, op de parking aan de Slagmolenweg aan De Maten, langs de Europalaan ter hoogte van het Molenvijverpark en het Heempark en op de parking van het Sport-in-Genk-park. In de rand van het parkeerknieuws gaf burgemeester Wim Dries nog te kennen dat heel wat vrijwilligers in Genk in actie zijn geschoten om thuis mondmaskers te maken. Vrijdag wordt een inzamelpunt voor huisgemaakte mondmaskers ingericht. De verdeling van de maskers zal gebeuren via de technische diensten van de stad.