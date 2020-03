Sloop centrale Langerlo van start

Genk - Woensdagavond werd op de terreinen van de oude elektriciteitscentrale van Langerlo de oude Veertig meter hoge kolenmaal- en vulinstallatie neergehaald. Dat ging omstreeks 21 uur gepaard met een dreun die in Genk-Zuid goed te horen was.

Het is de tijdelijke handelsvereniging Martens Democon die de opdracht kreeg om de centrale te demonteren. Eén van de eerste grote werken hierin is de sloop van de maal- en vulinstallatie van steenkolen. Eerder werd driekwart van de ondersteunende constructie in stukken gebrand. Ook alle toevoer- en afvoerleidingen werden afgekoppeld zodat de installatie ook gericht tegen de vlakte gehaald kon worden getrokken. Dat gebeurde met staalkabels en rupsvoertuigen. Even voor 21 uur was er dan ook een dreun te horen in Genk-Zuid. Een berg zand moest de installatie opvangen. Voor het ding werd omgetrokken werd de installatie volledig natgespoten zodat er zich ook amper stofontwikkeling voordeed. De 22 hectare grote site wordt in zijn volledigheid neergehaald om plaats te ruimen voor nieuwe bedrijven.