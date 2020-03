Delivia schenkt vijfduizend maaltijden aan ziekenhuizen

Genk - Delivia, een voedingsbedrijf uit Genk, verdeelt vijfduizend maaltijden over zeven verschillende ziekenhuizen waaronder drie uit Limburg. Zowel het ZOL, Jessa als Sint Trudo kunnen rekenen op de extra steun.

Delivia produceert maaltijden, sauzen en soepen op grote schaal. Grotendeels voor horeca, maar ook overheidsinstanties doen beroep op de producten van het Genkse bedrijf. Al is de vraag vanuit de horeca omwille van de corona-maatregelen drastisch naar beneden gegaan. “Alle leveringen met commerciële inslag gaan niet door”, zegt commercieel directeur Hans Desmet. Gelukkig hebben we een heel divers klantenbestand. Daardoor kunnen we toch nog zestig procent van onze normale omzet realiseren. Dat betekent ook dat we op personeelsvak opnieuw moeten gaan puzzelen. De corona-maatregelen spelen ons niet meteen parten om de simpele reden dat iedereen hier sowieso steriel gekleed is en volgens de strengste hygiënische normen werkt. Wel moesten we uitzoeken wie wat aankan, wie van thuis uit zou kunnen werken en wie zou kunnen blijven voor een minimumbezetting.” Vol-au-vent Voor Desmet is het belangrijk je de mensen mee hebt. “Dat kan alleen maar als je er naar luistert”, gaat Desmet verder. “Daardoor hebben we weinig last van schijnzieken en kan je ook een minimumbezetting garanderen. We hebben dan beslist om de capaciteit van de vraag van vorige week ook deze week aan te houden. Dat betekent dat we in totaal vijfduizend maaltijden extra hebben. Die gaan we schenken aan zeven verschillende ziekenhuizen waaronder drie uit Limburg. Namelijk het ZOL, Sint Trudo en Jessa.” De maaltijden bestaan uit soep en een hoofdgerecht. “Het zijn niet allemaal dezelfde maaltijden”, gaat Desmedt verder. “Maar het soort waaraan je amper extra werk hebt om ze klaar te maken. Ik denk bijvoorbeeld aan rolletjes ham en witloof in kaassaus en vol-au-vent.” De werknemers van Delivia krijgen voor hun inspanningen allemaal een doos Merci-pralines van de directie.