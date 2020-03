Gemeentepersoneel neemt voedselbedeling Vincentius over

Houthalen-Helchteren - Zes personeelsleden van de gemeente en het OCMW van Houthalen-Helchteren hebben woensdagvoormiddag voedselpakketten uitgedeeld aan mensen die het financieel niet breed hebben. Ze nemen de plaats in van vrijwilligers die, door hun veelal hogere leeftijd, vatbaarder zijn voor het coronavirus.

Het was de gemeente die voorstelde om de plaatsen van vrijwilligers van Sint Vincentius te laten innemen door gemeentepersoneel. Ook burgemeester Alain Yzermans (sp.a - Groen - Plus) en schepen Mustafa Aytar (sp.a - Groen - Plus) staken mee een handje toe. “De meester vrijwilligers van Sint Vincentius hebben een hogere leeftijd”, zegt schepen Mustafa Aytar. “Dat wil zeggen dat ze tot een groep behoren die een groter risico loopt bij een besmetting door het coronavirus. Ons personeel is een heel stuk jonger en resistenter. Toch hebben we alle maatregelen genomen die niet alleen hen maar ook de mensen, die voedselpakketten komen afhalen, beschermen.” Nadar zorgt er voor dat er geen groepjes mensen aan de ingang van de bedeling kunnen ontstaan. “We zien er ook op toe dat de afstand tussen de mensen die aanschuiven gehandhaafd blijft”, zegt voorzitter van Sint Vincentius Jean Lachapelle, die toch mee een oogje in het zeil houdt. “Dat is ongeveer zo’n twee meter. De mensen begrijpen heel goed in welke toestand onze samenleving zich momenteel bevindt.”