Nationale Gilde Bellemannen roept op om thuis te blijven

Genk - Omdat ze zelf niet veel te bellen meer hebben in coronacrissis hebben De Belgische Bellemannen zich geëngageerd om de bevolking op te roepen de overheidsmaatregelen strikte te volgen.

“Het was de belleman die vroeger het volk nieuws kwam brengen”, zegt Jempi Trippaers, belleman van de stad Genk. “In deze tijden kunnen we niet meer op straat gaan staan om bepaalde gebeurtenissen mee te delen. Daarom lanceren we onze oproep van de nationale Gilde van Bellemannen via facebook. We willen onze rol als influencers ter harte nemen. Aan de mensen vragen we de richtlijnen van de overheid strikt te volgen en in het bijzonder thuis te blijven. Als wij op deze ludieke manier kunnen helpen voorkomen dat de toestand verergert dan is dat een mooie zaak.”