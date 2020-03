CAW verhoogt bereikbaarheid

Genk - CAW Limburg gaat haar bereikbaarheid verhogen via telefoon en chat. Dat maakte het Centrum Algemeen Welzijnswerk zelf bekend. De uitbreiding kadert in de coronacrisis.

“Er is nood aan goede hulpverlening”, zegt algemeen directeur Guy Vanderstraeten. “Omwille van de coronacrisis moeten we ons herorganiseren. Kantoor- of huisbezoeken zijn niet meer vanzelfsprekend. Toch willen we onze opdracht blijven waarmaken. Vorige week is het aantal schatgesprekken bij het JAC al verdubbeld. Mensen met kopzorgen hebben nood aan een luisterend oor.” Jongeren tussen 12 en 25 jaar kunnen van maandag tot vrijdag chatten van 11 tot 20 uur en bellen van maandag tot woensdag van 10 tot 17 uur en van donderdag tot vrijdag van 10 tot 12 uur. Volwassenen kunnen van maandag tot vrijdag van 11 tot 17 uur en van 19 tot 20 uur chatten en bellen van maandag tot vrijdag van 9 tot 16 uur. i www.caw.be