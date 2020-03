Meifeesten met O-parade volledig afgelast

Genk - Voor het eerst in ruim zestig jaar zijn de 1-mei-festiviteiten in Genk afgelast. Dat betekent dat ook de succesvolle O-parade, de markten, de kermis en ander traditionele activiteiten niet kunnen doorgaan.

Het schepencollege van Genk nam vandaag die beslissing. “Het was een moeilijke, maar we moesten knopen doorhakken”, zegt burgemeester Wim Dries. Ook in dit geval ligt de coronacrisis aan de basis. “Zelfs als de maatregelen tegen die tijd opgeheven of versoepeld zouden zijn, zou het een vreemd signaal zijn om plots wel een massa-evenement op de been te brengen. Bovendien is het nu organisatorisch quasi onmogelijk om het nog allemaal te kunnen realiseren.” De Meifeesten in Genk zijn één van de grootste publiekstrekkers in de provincie. Jaarlijks worden er meer dan 100.000 bezoekers verwacht. “Dat betekent dat ook de Winterverjaging, Genk Danst, het Stadsgalaconcert en het concert van het koor Lirica niet kunnen doorgaan”, gaat Dries verder. “Net zoals de markten, de kermis en andere traditionele activiteiten.” En daartoe behoort ook de O-parade. Die alleen is goed voor zo’n 60.000 toeschouwers. De optocht wordt jaarlijks uitgedragen door straattheatergroepen uit binnen- en buitenland. Allemaal met een erg hoog spektakelgehalte. Sluitstuk wordt gevormd door de praalwagen met de Meikoningin geflankeerd door de twee Meiprinsessen. Wie dat dit jaar zou worden stond nog niet vast. Het is tot nu maar één keer gebeurd dat een Meikoningin twee maal een O-parade mocht leiden. Dat was in 2014 toen de optocht, bij aanvang al, volledig in het water viel door aanhoudende plensbuien. Het jaar daarop mochten de hoogheden het nog eens overdoen. Maar een jaar zonder optocht is er nu voor het eerst in zestig jaar. Aanvankelijk nog onder de naam ‘Bloemenstoet’. Meifeesten zijn dan alweer veel langer traditie in het centrum van Genk. Al was dat aanvankelijk nog in een sterk agrarisch karakter. Iedereen Donderdagt, dat normaal op 7 mei van start zou gaan, wordt ook van het programma geschrapt. Net zoals Genk Loopt op 10 mei en het festival Little Waves in C-Mine.