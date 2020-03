Ruim vijfhonderd vrijwilligers op de been voor Genk Helpt

Genk - 524 mensen hebben zich inmiddels via de stedelijke campagne ‘Genk Helpt’ aangemeld om als vrijwilliger andere Genkenaars te helpen.

Bovenaan staat het uitlaten van huisdieren. 123 inwoners kunnen hiervoor terugvallen op stadsgenoten. 112 mensen gaan voor anderen dan weer naar de apotheek en 103 zorgen voor grote en kleine boodschappen. Brieven schrijven en telefoongesprekken voeren zijn elk goed voor 41 helpers. 36 anderen engageren zich om mondmaskers te maken en 35 maken tekeningen veelal voor senioren in een woonzorgcentrum. Boeken afhalen in de bibliotheek is dan weer goed voor 28 paar helpende handen en naar het postkantoor gaan voor 5. “Het profiel van de vrijwilliger is zeer divers qua leeftijd”, zegt schepen Anniek Nagels (CD&V). Ook is er een mooie verdeling qua origine en geslacht. Het valt wel op dat heel wat jonge vrouwen zich engageren. Daarmee wordt het vooroordeel, dat jongeren geen tijd of interesse hebben, van tafel geveegd. We hebben in totaal ook tachtig hulpvragen opgelost door een match te vinden tussen hulpvrager en vrijwilliger.” De stad heeft inmiddels ook in alle brievenbussen in Genk een flyer laten posten met tekst en uitleg over Genk Helpt. Wie zich geroepen voelt om anderen te helpen of wie zelf hulp nodig heeft kan daarvoor surfen naar: www.genkhelpt.be