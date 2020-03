Samen musiceren via Skype: “een uitdaging”

Genk - Omdat samen muziek maken er door de coronacrisis niet meer inzit heeft muzikant en Genkenaar Dries Lenaerts gepoogd om het via Skype te doen. Het resultaat is verbluffend.

‘Hey Joe’ van de Beatles toonvast en zonder ritmeverschil spelen is op zich al een uitdaging. Datzelfde doen met andere muzikanten via de communicatietool Skype is de lat nog een stukje hoger leggen. “Ik speel geregeld samen met andere muzikanten”, zegt Dries Lenaerts. “Maar dat is in deze coronatijden niet meer mogelijk. Daarom dat ik een andere manier heb uitgezocht om toch nog samen te musiceren. De meest voor de hand liggende methode is die met Skype. En zoals iedereen weet is er dikwijls een kleine tijdshapering in dat programma. Dat maakt het ontzettend moeilijk om in hetzelfde ritme te blijven. Wat we hieruit geleerd hebben is dat we vooral veel moeten oefenen. En zeker niet freewheelen. Het is aanvoelen wanneer je mee kan gaan. Een van de belangrijkste voorwaarden is natuurlijk dat de begeleidende piano toonvast is.” De andere muzikanten kan Dries op tal van schermen voor zich zien. Zo blijft oogcontact mogelijk. En ook dat maakt, volgens Dries, wezenlijk deel uit van het in groep musiceren.