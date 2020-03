Hartjes lopen als dank aan zorgverleners

Genk - Een wandel- of looproute in de vorm van een hart. Dat is de idee waar loopketen Runnerslab mee uitpakt. Enerzijds om mensen in beweging te houden maar ook om zorgverleners een riem onder het hart te steken.

Manuela Soccol van Genk en medewerkster van Runnerslab heeft alvast het voorbeeld gegeven door met haar voetsporen een denkbeeldig hart te lopen. “Op het voetbalpleintje aan het Thor-Park”, zegt Manuela. “Via je smartphone met gps-tracker kan je perfect zien hoe je gelopen of gewandeld hebt. Iedereen doet dat op zijn eigen ritme. Ik heb er kleuren van gemaakt. Wit en geel. Specifiek om het Wit Gele Kruis te bedanken. Het is belangrijk dat we blijven bewegen. Ik weet wel dat niet alle parken toegankelijk zijn, maar in je eigen omgeving zullen er altijd wel wat mogelijkheden zijn. Behalve het gezondheidsaspect dragen we ook een boodschap uit. En die is: zorg voor elkaar. Met het hart willen we onze dankbaarheid uitdrukken aan de zorgverleners die hun beste beentjes voorzetten om ons uit deze crisis te helpen.”