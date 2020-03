Stad Genk deelt video in strijd tegen corona

Genk - De stad Genk heeft een video verspreid waarin bekende Genkenaren hun stadsgenoten oproepen om de overheidsmaatregelen ernstig te nemen.

Onder meer de muzikanten Ibe Wuyts en Don Luca, Politie-inspecteur Fabio, regisseur Ayby Cetin en Christo Dimitrakakis, producent van Muay Thai-boksers werkten mee aan de video. Het werk is vooral gericht naar jongeren en bevat niet mis te verstane boodschappen. “De speeltijd is over”, zegt één van de deelnemers. “Je kan jezelf een machine vinden… Er zijn genoeg manieren om je thuis bezig te houden en ‘De politie Carma gaat jagen’.” De stad hoopt dat het werk via sociale media voldoende afzet vindt. Inmiddels stuurde burgemeester Wim Dries ook een lijst rond met alle stedelijke openbaren plaatsen die een maand niet meer toegankelijk zullen zijn. Die is zo lang dat het beter is u mee te geven welke wel nog toegankelijk zijn. Dat zijn het Balieplein en het stadhuis en het Sociaal Huis Portavida, zij het enkel voor noodzakelijke basisdienstverleningen.