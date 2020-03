Heropening Openluchtmuseum Bokrijk uitgesteld tot 2 mei

Genk - De geplande heropening van het Openluchtmuseum in Bokrijk is verschoven van 2 april naar 2 mei. Dat maakte de domeindirectie bekend. Dat betekent dat dit jaar grote evenementen zoals het Paasfestival en de Radio 2-Tuindag op 1 mei niet kunnen doorgaan.

Het besluit werd genomen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De speeltuin werd eerder al volledig afgesloten en zal de deuren weer openen als de hogere overheid daar toestemming voor geeft. “Recreatief wandelen of fietsen in het domein is, volgens Igor Philtjens, gedeputeerde en voorzitter van Bokrijk, wel nog toegelaten. “Ook het fietstraject Fietsen door het Water blijft bereikbaar en de openbare toiletgebouwen zijn tot nader bericht geopend”, zegt Philtjens. “De parking blijft gratis. We roepen wel iedereen, die het park bezoekt, op om de regels te respecteren: beperk je gezelschap tot de eigen gezinsleden of slechts één vriend en bewaar afstand tot elkaar.” Compensatie De zevenduizend gezinnen die een Bokrijkabonnement bezitten krijgen ter compensatie een waardebon van vijf euro voor de museumshop in Bokrijk. Scholen en groepen die een bezoek aan het museum hadden gereserveerd krijgen de keuze om dat kosteloos te annuleren of hun bezoek te verschuiven naar een latere datum. Van de zowat vijfduizend bezoekers, die in groep gereserveerd hadden, heeft tien procent al geannuleerd.