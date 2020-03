Genk last alle activiteiten in de Paasvakantie af

Genk - De stad Genk besliste alle activiteiten in de Paasvakantie af te lasten. Concreet betekent dit dat sportkampen en werkingen van Grabbelpas & Co, Perron 13 en Technologiebende niet zullen doorgaan.

“Een spijtige maar noodzakelijke beslissing”, zegt burgemeester Wim Dries. “Alle inschrijvingen zullen worden terug betaald. Aan ouders vragen we hun kinderen zelf op te vangen. Degene die daar de mogelijkheid niet toe hebben kunnen in noodgevallen contact opnemen met onze dienst Kinderopvang.” Ook andere activiteiten die de stad gepland had zoals evenementen, tentoonstellingen en optredens worden geschrapt. Wel werkt de stad aan een virtuele tour doorheen de Pagenek-expo in C-Mine en aan online sportlessen. De virtuele tour zou komende week al klaar zijn. Nog worden in Genk de outdoor reclameborden en affiches aangepast. In plaats van aanmoedigen om te shoppen zullen er nu berichten staan die de corona-boodschap uitdragen. Ook de borden van het parkeergeleidingssysteem worden gebruikt om berichten in het teken van corona-hulp kenbaar te maken.