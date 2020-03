Rapper Don Luca schrijft lied om jongeren binnen te houden

Genk - De Genkse rapper Gianluca Nobile (Don Luca) werkt aan een tekst voor een rapnummer waarmee hij jongeren wil overtuigen het samenscholingsverbod niet te schenden. Die opdracht kreeg hij van de stad Genk.

Eerder stelde de politie van de zone Carma vast dat veel jongeren zich niet houden aan het samenscholingsverbod. Burgemeester Wim Dries zegt in een reactie begrip te hebben dat jongeren samen willen komen. “Maar de komende weken kan dit fysieke niet”, zegt Dries. “Alle andere wegen zijn wel mogelijk. De maatregelen die het gevolg zijn van deze crisis zijn letterlijk levensbelangrijk. Samenkomen met mensen van buiten je gezin kan je op een boete van 250 euro komen te staan. Het gaat ons niet om die boetes. Wel erom dat mensen moeten beseffen hoe belangrijk het is je aan de richtlijnen te houden. Informeren, sensibiliseren en handhaven gaan hand in hand om mensen ervan te overtuigen zich aan de maatregelen te houden. We gaan de komende dagen dan ook inzetten op preventie en sensibiliserende campagnes. In die zin doen we ook beroep op Gianluca Nobile (Don Luca).” Het volgende stadsmagazine 3600 zal volledig in het teken staan van corona.