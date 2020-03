Cybercriminelen misbruiken corona voor phishingberichten

Genk - Het stadsbestuur van Genk wijst er op dat cybercriminelen misbruik van de corona-crisis maakt om phishingberichten de wereld in te sturen.

“Hackers gebruiken corona als lokaas”, zo luidt het bericht. “Bedoeling is om je naar websites te leiden waarmee virussen op je computer geïnstalleerd worden.” Een van de virussen op dit vlak is er eentje waarmee je de evolutie van coronabesmettingen op de wereldkaart kan volgen. Wie daar op inlogt loopt het risico wachtwoorden kwijt te spelen. Volgens Cybersecurety experts gebeurt de installatie van het kwaadaardig programma enkel als JavaScript is ingesteld. Nog is er een Android App waarmee je Covid-19 besmettingen zou kunnen volgen. In werkelijkheid word je geïnfecteerd met ransomware waarmee je toestel beheerd wordt en je moet betalen om terug aan je eigen informatie te geraken. Het advies luidt dan ook dubbel voorzichtig zijn en alleen app’s installeren uit App Store van Google of Apple. Virusscanners kunnen ook wel helpen en verdachte berichten stuur je best naar verdacht@safeonweb.be