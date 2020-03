Werknemers Houthalen-Helchteren nemen voedselbedeling Vincentius over

Genk - Werknemers van de gemeente Houthalen-Helchteren zullen, zolang de corona-crisis aanhoudt, zorgen voor de voedselbedeling van Sint Vincentius.

“We hebben die beslissing genomen omdat de vrijwilligers van Sint Vincentius veelal tot de risicogroep behoren”, zegt schepen van armoede Mustafa Aytar (sp.a - Groen - Plus). “De meeste vrijwilligers zijn ouder dan 65 jaar. Er zijn zelf 80-plussers bij. Die mensen mag je niet blootstellen aan besmettingsgevaar. Gelijktijdig moeten ook de mensen, die zichzelf omwille van financiële redenen niet kunnen voorzien van voeding, ook helpen. Het zullen medewerkers van onze gemeente zijn die nu instaan voor de bedeling. Uiteraard nemen we alle veiligheidsmaatregelen in acht. We zullen nadarhekken voorzien en ervoor zorgen dat er afstand bewaard wordt tussen de mensen die toekomen. Zo verkleinen we ook het risico dat ze elkaar besmetten. Ik ga, samen met burgemeester Alain Yzermans ‘sp.a - Groen - Plus) zelf meehelpen tijdens de eerstvolgende bedeling komende woensdag. Het zal voor ons meteen ook een graadmeter zijn waaraan we kunnen zien wie wel en wie niet naar de lokalen van Sint Vincentius kunnen komen. Zo kunnen we ook bijsturen en in noodgevallen voedselpakketten aan huis leveren.”