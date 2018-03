Nachtje uit breekt Nainggolan zuur op: rijverbod en boete

Sint-Niklaas - Radja Nainggolan is veroordeeld wegens het rijden onder invloed van alcohol. De 29-jarige Rode Duivel - die dinsdag nog inviel tijdens de oefeninterland tegen Saudi-Arabië - krijgt daarvoor één maand rijverbod en een boete van 1.600 euro opgelegd.

De feiten dateren van de dag na de interland België-Griekenland, bijna exact een jaar geleden. Nainggolan zou na een nachtje feesten in de Sint-Niklase club Exo positief hebben geblazen toen hij achter het stuur zat van een gehuurde Audi A1. Hoewel hij de feiten eerst ontkende, kwam de Rode Duivel en AS Roma-middenvelder later met een ander verhaal op de proppen. Hij en zijn boezemvriend gaven dan toch toe dat ze die ochtend (stevig) geïntoxiceerd) in de wagen zaten. “Maar ik reed niet”, bleef de stervoetballer volhouden. “De auto stond stil met een platte band, en ik zat toevallig achter het stuur.”

“Twee à drie seconden uit het oog verloren”

Een dag na de gewonnen oefeninterland tegen Saudi-Arabië - waarin Nainggolan nog onder luid applaus van de fans mocht invallen - werd Nainggolan verwacht in de politierechtbank van Sint-Niklaas. Openbaar aanklager Bart De Boes hechtte weinig geloof aan het verhaal van de voetballers. “Het is quasi onmogelijk om op die paar seconden tijd dat de agenten de auto niet zagen van plaats te wisselen.”

Een van de politiemotards die de voetballer vorig jaar verbaliseerde, kwam getuigen in de rechtbank. “We kruisten rond 7 uur op de N70 een auto die abnormaal traag reed”, luidde het. “Op dat moment zag ik niet wie er achter het stuur van de wagen zat. In mijn achteruitkijkspiegel zag ik dat de bestuurder stopte en zijn auto deels op de rijbaan parkeerde. Daarop maakte ik een u-bocht. Ik verloor de wagen maximum twee à drie seconden uit het oog. Toen ik bij de auto kwam zag ik dat die links vooraan een platte band hand. Na controle van de identiteitsdocumenten bleek de bestuurder Nainggolan te zijn.”

Achteraf zou één van de twee passagiers in de auto verklaren dat niet Nainggolan, maar wel hijzelf reed, en dat de Rode Duivel op zijn zetel ging zitten nog voor de politie arriveerde. “We kwamen van de club en mijn vrienden hadden een glaasje gedronken”, aldus ex-profvoetballer Zinho Chergui. “Ik wou hen thuis gaan afzetten.”

“Veel te verliezen”

Nainggolan was zelf niet aanwezig tijdens zijn proces en liet zich verdedigen door advocaat Walter Daemen. Die vroeg de vrijspraak voor zijn cliënt. “De politie heeft hem niet zien rijden en verloor de wagen bovendien ook uit het oog. En er is iemand die zwart op wit verklaart dat niet Nainggolan, maar wel hij zelf heeft gereden. Er is in deze zaak minstens sprake van twijfel. Mijn cliënt heeft door zijn bekendheid als voetballer veel te verliezen, en zou zomaar niet gaan rijden na een nachtje feesten.”

De rechter achtte het echter voldoende bewezen dat Nainggolan wel degelijk onder de invloed van alcohol gereden heeft en veroordeelde hem tot een maand rijverbod en een boete van 1.600 euro.