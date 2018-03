Leuk speelgoed voor je kinderen in bad, maar rubberen eendjes zitten vol met ziekteverwekkende bacteriën

Badeendjes zijn een broedplaats voor potentieel ziekteverwekkende bacteriën en schimmels. Uit Zwitsers en Amerikaans onderzoek blijkt dat in maar liefst 80 procent van deze rubberen speeltjes ‘besmet’ is. Kinderen kunnen daardoor verschillende infecties oplopen.

Wetenschappers van het Zwitserse Federale Instituut voor Aquatische Wetenschappen en de Universiteit van Illinois hebben onderzoek gedaan naar badspeeltjes. Het resultaat werd dinsdag gepubliceerd in het gerenommeerde tijdschrift Nature. Ze ontdekten dat de populaire rubberen eendjes een geliefde broedplaats voor bacteriën en schimmels zijn. Zo werden er tot wel 75 miljoen potentieel ziekteverwekkende cellen per vierkante centimeter aangetroffen.

Het grootste probleem is het materiaal van het speelgoed, stellen de onderzoekers. Normaal gezien gedijen bacteriën en schimmels niet goed in kraanwater, maar ze vinden voldoende voedingsstoffen in de slechte kwaliteit plastic waarvan de badeendjes zijn gemaakt. Bovendien zorgen (vloei)stoffen, als urine, zweet en zeepresten ervoor dat de ziekteverwekkers kunnen groeien.

Infecties

Als gevolg van de schimmels en bacteriën kunnen kinderen infecties krijgen aan ogen, oren en organen, waarschuwen de wetenschappers. Ze benadrukken echter dat het nog te vroeg is om de ware gezondheidsrisico’s van de onhygiënische badspeeltjes te bepalen. Daarvoor moet meer onderzoek gedaan worden. Bovendien kan blootstelling aan juiste bacteriën het immuunsysteem van kinderen sterker maken.