Hasselt - Het Jessaziekenhuis heeft pas een nieuw MUG-voertuig in gebruik genomen.

De wagen, een Volvo XC90 4x4 is uitgerust met een ultramodern communicatiesysteem, draadloos internet, een dashcam en een echografietoestel. Het beschikt ook over de felgroene Battenburgstriping, het eerst MUG voertuig in deze kleuren in Limburg.

Jessa investeerde 93.000 euro.