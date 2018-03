Ouders dienen klacht in tegen schoolbestuur WICO

Neerpelt - Een groep ouders van leerlingen van WICO campus St. Hubertus in Neerpelt heeft een klacht neergelegd bij de Commissie Zorgvuldig Bestuur van de Vlaamse overheid. Volgens de ouders heeft het schoolbestuur eenzijdig beslist om de WICO-scholengemeenschap voor secundair onderwijs te herstructureren, terwijl de overlegverplichting met de schoolraad niet werd nagekomen.

Vanaf 1 september 2019 zal campus St. Hubertus een autonome eerstegraadsschool vormen, waarna de leerlingen voor een van de domeinscholen van de campus zullen kiezen. Volgens de ouders heeft het schoolbestuur het participatiedecreet geschonden. Zo zou de schoolraad, waarin ouders, leerkrachten, leerlingen en de lokale gemeenschap zijn vertegenwoordigd, pas na de beslissing op de hoogte zijn gebracht.

De ouders willen dat het schoolbestuur de rechtshandeling intrekt of herziet. Ze eisen ook dat het schoolbestuur het participatiedecreet naleeft. “Dit is een belangrijke zet om eindelijk met de raad van bestuur rond de tafel te gaan zitten, want op andere manieren is het niet gelukt. Wat is de onderbouwing van wat nu op tafel ligt? Dat hebben we aan de raad van bestuur gevraagd, maar ze staan er totaal niet voor open om aan tafel te zitten op een gelijkwaardige manier”, zegt Esther Kokkelmans, woordvoerster namens de ouders.

Volgens Bart Kerkhofs, coördinerend directeur van de scholengemeenschap WICO, gaat het om een beperkte groep ouders. “In onze vzw hebben we zes scholen, waarvan vijf schoolraden na de beslissing zijn samengekomen en de reorganisatie wel steunen. Na de paasvakantie is er overleg met alle schoolraden gepland”, aldus Kerkhofs.

De klacht is begin deze week neergelegd bij de Commissie Zorgvuldig Bestuur van de Vlaamse overheid door onderwijsadvocaat Christophe Vangeel. Als de commissie oordeelt dat de klacht gegrond is, zal de raad van bestuur van de WICO-scholengemeenschap daarvan op de hoogte worden gesteld. De groep bestaat uit 34 ouders die verbonden zijn aan campus St. Hubertus, maar staat los van de oudervereniging en de leerkrachten.