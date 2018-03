Piloot mislukte ontsnappingspoging “kon helikopter niet eens besturen”

Bij de politieactie werd een verdachte doodgeschoten in Roosteren, net over de grens met Maaseik. Foto: politie

Een expert van de Nederlandse Koninklijke Luchtmacht moet gaan beoordelen of de Colombiaanse helikopterpiloot die betrokken was bij de verijdelde ontsnappingspoging uit de gevangenis van Roermond, het toestel wel kon besturen. Dat heeft de rechtbank in Amsterdam woensdag beslist.

Alvaro G.B., een 54-jarige helikopterpiloot uit Colombia, werd voor een fors geldbedrag naar Nederland gehaald om te helpen bij het spectaculaire ontsnappingsplan. Een groep criminelen wilde Benaouf A., een crimineel uit de Amsterdamse onderwereld, met een helikopter bevrijden uit de gevangenis in Roermond. De politie kreeg lucht van het plan en wist door tijdig ingrijpen de ontsnapping te voorkomen. De grootschalige politieactie eindigde op 11 oktober vorig jaar in Oud-Roosteren, waar één van de verdachten na een achtervolging door agenten werd doodgeschoten.

De advocaat van piloot G.B. verklaarde woensdag in de rechtbank dat zijn cliënt onder druk is gezet om mee te werken. Hij zou helemaal niet van plan zijn geweest Benaouf A. echt te helpen ontsnappen. Bovendien zou de man niet eens in staat zijn geweest om de gekaapte helikopter van de grond te krijgen. Een deskundige moet nu gaan uitzoeken of die bewering klopt. De rechtbank bepaalde verder dat alle acht de verdachten die in de zaak zijn gearresteerd, onder wie de helikopterpiloot, de komende maanden nog vast blijven zitten.