Special Olympics Belgium trapt Dare To Sponsor-campagne af

Oudergem - Special Olympics Belgium (SOB), de Belgische olympische organisatie voor atleten met een verstandelijke beperking, lanceerde deze week zijn nieuwe Dare To Sponsor-campagne, waarbij bedrijven worden uitgedaagd om atleten financieel te steunen. De campagne werd woensdag officieel op gang geschoten met een basketbalwedstrijd tussen SOB-atleten en verschillende (ex-)topsporters.

Onder meer ex-hoogspringster Tia Hellebaut en ex-basketspeler Tomas Van Den Spiegel waren aanwezig voor de partij, net als meerdere Belgian Lions. Locatie van de wedstrijd was de inkomsthal van de Carrefour in Oudergem. De opwarming vond plaats tussen de winkelrekken. Met het geld van de campagne kunnen de SOB-atleten zich klaarstomen voor de Special Olympics, die in 2019 in Abu Dhabi op de agenda staan.

“Een bedrijf als Procter & Gamble, dat vijfhonderd atleten zal sponsoren, heeft al toegezegd”, verklaarde Zehra Sayin, CEO van Special Olympics Belgium. “Anderen zullen snel volgen. We hebben voor de match bewust een locatie gekozen waar veel mensen passeren. Op die manier willen we het taboe rond sporters met een verstandelijke beperking, dat nog steeds blijft doorleven, doorbreken. Iedereen kan nu zien dat zij gewone atleten zijn.”

Tijdens de wedstrijd namen de (ex-)topsporters en de SOB-atleten het in gemengde teams tegen elkaar op. “Het was echt een droom om met Belgian Lions op het veld te staan”, reageerde Mathieu Delrez, een van de SOB-atleten. “Ik basket al sinds mijn drie jaar en volg de resultaten van de nationale ploeg op de voet. Ik vind dit een heel goed initiatief.”

“Ik vond het heel leuk om de profspelers te ontmoeten”, reageerde ook zijn ploeggenote Ilkay Kahya. “Ik speel al twintig jaar basket en ben blij dat ik er vandaag bij kon zijn. De letterlijk grote atleten boezemden mij geen angst in en ik ben tevreden dat ik enkele knappe punten heb gescoord.”

Special Olympics Belgium wil de sociale integratie van personen met een verstandelijke beperking door middel van sport bevorderen. Meter is Tia Hellebaut, peter Rode Duivel Kevin De Bruyne.