Moeskroen-middenvelder krijgt eerste basisplaats bij Mexico

De door eersteklasser Moeskroen van Porto gehuurde middenvelder Omar Govea heeft dinsdag zijn eerste basisplaats gekregen bij Mexico, dat in het Amerikaanse Arlington (Texas) met het kleinste verschil (0-1) onderuitging tegen Kroatië. Ivan Rakitic scoorde op het uur op strafschop het enige doelpunt van de wedstrijd.

De 22-jarige Govea mocht bij de rust in de kleedkamer blijven voor Jesus Molina. Standard-goalie Guillermo Ochoa stond in doel bij de Mexicanen, die vorig jaar de Rode Duivels nog op 3-3 hielden in Brussel. Bij de Kroaten was er een basisplaats weggelegd voor Gent-doelman Lovre Kalinic, Standard-spits Duje Cop was invaller.

De Verenigde Staten waren voor eigen publiek in Cary (North Carolina) met 1-0 te sterk voor de bezoekers uit Paraguay. Aanvaller Bobby Wood scoorde op slag van rusten van op de stip de enige treffer van de wedstrijd. Kenny Saief (Anderlecht) startte in de basis bij de VS, tienersensatie Timothy Weah (PSG) viel na de rust in. Zijn vader is huidig Liberiaans president en voormalig topvoetballer George Weah.

In Harrison was Peru dan weer met 3-1 te sterk voor IJsland, tegenstander van de Rode Duivels in groep 2 van de A-divisie in de Nations League, na doelpunten Tapia (3.), Ruidiaz (58.) en Farfan (76.). Charleroi-middenvelder Cristian Benavente mocht na 66 minuten invallen. Bij WK-debutant IJsland lukt Fjoluson (22.) het enige doe Ari Skulason (Lokeren) en Olafur Skulason (ex-Zulte Waregem) stonden aan de aftrap.