Vzw Monarchie houdt jaarlijkse diner

Herderen

Riemst - Op zaterdag 17 maart organiseerde de vzw Monarchie haar jaarlijkse diner in De Tol in Herderen.

Ondanks het bij momenten winterse weer, mochten wij rekenen op een grote opkomst. In een mooi versierde zaal konden de leden genieten van een overheerlijk diner. Er was ook een tombola voorzien met mooie en waardevolle prijzen. De Lanakense burgemeester Marino Keulenhij mocht enkele eervolle onderscheidingen uitreiken: de medaille van officier van de sociale verdienste van Monarchie ging naar Remi Knaepen en Emiel Schwarz, de medaille van ridder was voor Ludovic Penninger en Luc Van Damme.

De prijs van het provinciebestuur Limburg werd door Jos Wouters, gemeenteraadslid uit Leopoldsburg, uitgereikt aan Jenny Kwanten-Machiels voor haar verdienste voor Monarchie.