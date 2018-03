Erdogan niet van plan tegen Moskou op te treden “op basis van aantijging”

Turkije gaat geen maatregelen nemen tegen Rusland. Groot-Brittannië schrijft een gifgasaanval op een vroegere Russische dubbelspion toe aan Rusland, en daarop namen verschillende westerse landen, onder wie ook België, diplomatieke sancties tegen Rusland. Die sancties werden volgens Erdogan genomen “op basis van een aantijging”, citeren Turkse media woensdag Erdogan.

Ook de Navo, waarvan Turkije lid is, sloot zich aan bij de sancties. Ankara bleef de voorbije weken redelijk stil over de gifaanval in Salisbury. Rusland ontkent betrokkenheid bij de aanval.

“Er is absoluut geen sprake van dat we zoals hen gaan handelen”, aldus Erdogan na zijn terugkeer uit Bulgarije. Daar ontmoette hij maandag voorzitter van de Europese Raad Donald Tusk en Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker. Maandag veroordeelde de Turkse minister van Buitenlandse Zaken de aanval, zonder echter Moskou te vermelden.

Erdogan onderhoudt nauwe banden met zijn Russische ambtgenoot Vladimir Poetin, terwijl sinds ruim anderhalf jaar de banden tussen Turkije en het westen ernstig bekoeld zijn. Poetin wordt begin april in Turkije verwacht, samen met de Iraanse president Hassan Rohani, voor een top over Syrië.