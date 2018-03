Zo reageert Kim Kardashian op haar ‘Photoshop-blunder’: “Ik gebruikte gewoon een filter”

De Amerikaanse realityster Kim Kardashian plaatste afgelopen weekend een foto online die volgens fans duidelijk bewerkt was met Photoshop. Niets van, schrijft de brunette nu in een reactie op haar Instagram-verhaal.

Op de bewuste foto, gemaakt in Washington, stapt de ster naar een poederroze auto. Op het eerste gezicht lijkt er niets bijzonders aan het kiekje, maar wie beter kijkt merkt in de achtergrond een zwart vlak op dat een auto moet voorstellen. Op de persfoto’s staat een volwaardig voertuig, op de versie die Kardashian op Instagram deelde is dat helemaal samengeduwd. Haar reactie op de vele kritiek die binnenkwam op het beeld? De reactiemogelijkheid onder de foto uitzetten.

Geen Photoshop, wel gespiegeld

Nu heeft Kardashian een meer gedetailleerde uitleg gegeven op het voorval op haar betalende website. In tegenstelling tot wat veel fans beweren , maakt ze duidelijk dat ze niet heeft geklungeld met Photoshop. “Ik zie online dat ik een “Photoshop fail” heb begaan. Zo belachelijk. Ik deelde een foto via Instagram die een fan al eerder had gepost. Ik heb er alleen een filter aan toegevoegd. Het kiekje ziet eruit als een gespiegelde foto, dus daarom ziet de auto er zo uit”, staat er te lezen. “Het is eigenlijk heel grappig. Wie zou er nu een auto op deze manier bewerken?”