Amper overlevingskansen voor ex-spion na vergiftiging: “Prognose is niet goed”

De vergiftigde vroegere Russische dubbelspion Sergej Skripal en zijn dochter Joelia hebben amper overlevingskansen, meent Skripals nicht in een interview met de BBC. “Iedereen zegt dat zelfs als ze herstellen, de prognoses op lange termijn niet goed zijn.”

Nog volgens de nicht is Skripals moeder nog niet op de hoogte van de vergiftiging. De familie wil haar beschermen voor het nieuws, zei Viktoria Skripal.

Sergej en Joelia Skripal werden op 4 maart bewusteloos aangetroffen in de Zuid-Engelse stad Salisbury. Volgens officiële berichten verkeren ze in een kritieke, maar stabiele toestand. Volgens Londen is Moskou verantwoordelijk voor de aanslag. Viktoria Skripal zegt niet te weten wie achter de aanslag zit. “Ik durf ook niet raden naar wie erachter zit”, aldus de vrouw. “Ik wil enkel weten waar ze zijn, en wat hun toestand is”, klinkt het.

Skripals vrouw Ljudmila bezweek in 2012 aan kanker, en zijn zoon Alexander zou tijdens een verblijf in Sint-Petersburg, in 2017, overleden zijn aan een plots leverfalen.