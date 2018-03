Vissers filmen hoe grote witte haai erg dicht rond hun boot cirkelt: “Muziek van ‘Jaws’ spookte door mijn hoofd”

Visser Kyle Morningstar zal zijn boottocht van afgelopen zaterdag niet snel vergeten. De trip werd namelijk beëindigd met een moment dat rechtstreeks uit een film leek te komen. Op amper enkele meters van zijn boot zag hij plotseling een grote witte haai opduiken, en dat ging hoorbaar gepaard met veel verbazing en angst.

De 31-jarige Amerikaan uit Port Orange bevond zich samen met goede vriend Ian Smith op ongeveer 43 kilometer van de kust van Ponce Inlet. Het duo was volop rode snappers aan het vangen toen ze de haai in de gaten kregen. Hun verbazing was groot. “Oh mijn god, vriend”, riep een van hen terwijl ze de haai rond hun boot filmden.

“Ik was in shock”, vertelde Morningstar aan lokale media. “Toen het dier een tweede keer rond onze boot begon te cirkelen, riep ik naar mijn vriend om een gsm erbij te nemen en de video te maken.” Volgens de man ging het om een exemplaar van 4,5 meter lang.

“Grotere boot nodig”

De haai was weliswaar even snel weer verdwenen als dat hij opdook. Niettemin was het voor allebei een ongelofelijke ervaring. “De muziek van ‘Jaws’ spookte door mijn hoofd”, aldus Morningstar. Het hoeft dus niet te verbazen dat ze na de ontmoeting met de haai onmiddellijk weer aan land gingen. “We zullen in het vervolg een grotere boot nodig hebben”, klonk de conclusie van de vissers.

Volgens George Burgess, een internationale haaienexpert, is dit de perfecte periode van het jaar om de haaien aan te treffen voor de kust van Central Florida. “De video van de Morningstar geeft een mooi beeld van hoe groot deze witte haai is”, voegde hij er nog aan toe.