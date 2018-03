Handige mandjes, schattige bakken en pluizige dekens: Ikea lanceert nu ook in België collectie voor huisdieren

Een kussen voor je hond, een bak voor je kat die perfect in je interieur past: Ikea lanceert een uitgebreide collectie voor huisdieren. Eerder deden ze dat al in andere landen, maar nu heeft de Zweedse meubelgigant bekendgemaakt dat ook België aan de beurt is. Vanaf 7 april zijn die meubels voor katten, honden, konijnen en andere dieren in hun winkels en webshop te vinden.

De collectie krijgt de naam LURVIG, wat “harig” betekent in het Zweeds. Passend want de meubels zijn uitsluitend gemaakt voor de wensen en de noden van huisdieren. In het totaal zijn er ongeveer een dertigtal items ontworpen, waaronder mandjes, kussens, dekentjes, eet- en drankbakjes, een krabpaal en leibanden.

Geen losstaande tijdelijke actie, zo blijkt, want Ikea heeft er veel aan gedaan om de meubels voor de huisdieren in hun plaatje te laten passen. Sommige kattenmandjes zijn zo gemaakt dat ze in je bestaande Ikea-kast passen en de krabpaal en andere kattenspeeltjes kan je aan je Ikea-zetel vastmaken.

De prijzen beginnen bij 99 cent voor de speelgoedjes tot 55,89 euro voor de kattenmeubels. Zowel in de winkel als in de webshop kunnen de klanten de meubels voor huisdieren vinden.