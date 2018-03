Forensisch psychiater: “Man die echtgenote doodde in Dilsen-Stokkem was niet krankzinnig”

Dilsen-Stokkem - Voor de correctionele rechtbank van Tongeren is woensdag de rechtszaak tegen Danny K. voortgezet. Hij staat terecht voor de moord op zijn vrouw Inge Jonkers (45) in Dilsen-Stokkem in 2015. Volgens forensisch psychiater professor Verelst was K. op de dag van de moord niet krankzinnig.

Voordat het openbaar ministerie woensdag aan het woord kwam, werden twee deskundigen ondervraagd en kwam de advocaat van de familie van Jonkers aan het woord. Professor Verelst verklaarde dat Danny K. op de dag van de moord niet krankzinnig was. K. is normaal begaafd en niet zwakzinnig. Op een gokverslaving na zijn er ook geen aanwijzingen voor stemmingsstoornissen of een gebrek aan impulscontrole. K. vormt ook geen gevaar voor de maatschappij maar een therapeutische begeleiding met aandacht voor zijn gokverslaving is aangewezen.

Ook wetsdokter Wim Van de Voorde bevestigde dat de doodsoorzaak van Inge Jonkers te wijten was aan strangulatie met een nylonkoord. Het slachtoffer moet ook verrast zijn geweest toen ze de strop om haar hoofd voelde en daardoor kon ze niet meer adequaat reageren. Ook was ze niet onder invloed van medicijnen en drank.

Volgens de familie van Jonkers en hun advocaat is het na het lezen van het strafdossier duidelijk dat Danny K. langer rondliep met plannen om zijn vrouw te vermoorden. Ze geloven niet dat de dader spijt heeft van zijn daden. Zij stellen zich dan ook vragen bij het getoonde schuldinzicht van K.

Op burgerlijk gebied vraagt de familie een morele en materiële schadevergoeding van meer dan 210.000 euro.