Toyota roept in België 8.000 wagens terug na problemen met airbags

De Japanse autobouwer Toyota roept wereldwijd nog eens 1,17 miljoen wagens terug wegens mogelijk defecte airbags van de Japanse toeleverancier Takata. Dat heeft Toyota woensdag bekendgemaakt. In België gaat het om 8.000 wagens, zo is vernomen bij de woordvoerder van Toyota Belgium. “Bij ons betreft het de modellen Corolla, Yaris en Auris”, klinkt het.

Door de problemen met de airbags van Takata hebben autobouwers zich ondertussen genoodzaakt gezien om wereldwijd zowat 100 miljoen auto’s terug te roepen. Wanneer de airbags geactiveerd worden bij een aanrijding, kunnen ze mogelijk scheuren, waarbij er metaaldeeltjes de bestuurder en passagiers kunnen raken.

“Voor Europa, en dus bij ons, zijn het de Corolla, de Yaris en de Auris. Eigenaars van zulke wagens moeten niets doen, die zullen aangeschreven worden door de klantendienst zodra wij de chassisnummers doorkrijgen van hogerop”, vertelt Stephan Lesuisse van Toyota. “Consumenten moeten zich ook niet al te veel zorgen maken, het betreft een controle.”

Bij incidenten met defecte airbags zouden wereldwijd meer dan twintig mensen om het leven gekomen zijn. Takata heeft in juni in Japan en de VS gerechtelijke bescherming aangevraagd.