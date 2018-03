Eén Limburgse subsidieaanvraag voor topsportinfrastructuur in 2017: “Geografische spreiding minder belangrijk”

Hasselt - In 2017 organiseerde Sport Vlaanderen een oproep voor subsidieaanvragen voor topsportinfrastructuur. Van de vijftien ingediende dossiers kwam er één uit Limburg. Sport Vlaanderen centraliseert al enkele jaren de middelen in de driehoek Antwerpen, Gent, Leuven. “Geografische spreiding is voor topsport minder belangrijk dan voor bovenlokale sportinfrastructuur”, zegt algemeen directeur van Sport Vlaanderen Paul Rowe.

Naast bovenlokale sportinfrastructuur is ook topsportinfrastructuur een belangrijke pijler van het Globaal Sportinfrastructuurplan Vlaanderen. Per olympiade is er tien miljoen euro beschikbaar, een initiatief ...