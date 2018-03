VIDEO. Pleegmerrie gevonden voor veulen dat mama verloor: “Bedankt voor alle hulp”

Lummen - Enkele dagen geleden lanceerde de Lummense paardenkliniek Equitom nog een noodoproep op Facebook in hun zoektocht naar een pleegmerrie. Die hebben ze nu gevonden. “Zonder jullie allen was dit niet mogelijk geweest”, klinkt het dankbaar.

“Fantastisch nieuws, we hebben uiteindelijk een geschikte pleegmerrie gevonden”, staat te lezen op de Facebookpagina van Equitom in Meldert. “Ze is nu 2 dagen bij het veulen. Sinds vanochtend begint de merrie het veulen te aanvaarden en ze roept het veulen al na als ze te ver weg gaat.”

Het veulen werd op dinsdag 20 maart geboren in de paardenkliniek, maar verloor haar moeder tijdens de bevalling. Op sociale media werd onmiddellijk een actie opgestart om het veulen aan een pleegmerrie te helpen. Een eerste kandidate accepteerde het weesveulen uiteindelijk toch niet, maar na het massaal delen van de oproep is er nu een tweede moeder gevonden.

