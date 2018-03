Heeft na de cultuursector ook de sportsector nood aan een aanjager?

Hasselt -

De parallellen tussen de sport- en de cultuursector zijn frappant. Ook in de cultuursector kreeg Limburg amper enkele percentjes van de Vlaamse werkingssubsidies voor kunstenorganisaties. Cultuurminister Sven Gatz (Open VLD) stelde met Pieter Jan Valgaeren een aanjager aan. Zou dat ook voor de sportsector soelaas bieden? Of worden de middelen best vooraf over de provincies verdeeld?