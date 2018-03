‘Temptation Tim’ sluit hoofdstuk af: ‘No girls allowed’ voorgoed verleden tijd

De tiende aflevering van ‘Temptation Island’ wordt bijzonder heftig. Annelien Coorevits komt aan de dames vertellen dat er een kampvuur komt omdat er ‘iets’ gebeurd is dat ze moeten zien. Deborah voelt de bui al hangen en trekt zich terug in haar kamer. Op het andere eiland maakt Tim zich op voor het kampvuur met de hulp van “zijn schat” Cherish...

Zij kiest er tegenwoordig al zijn kleren uit en trekt bij hem in voor de rest van de vakantie. En dat zet Tim aan tot nadenken. “Aangezien jij bij me intrekt, is het misschien tijd om dit weg te halen”, klinkt het voor hij de ‘No girls allowed unless Deborah Leemans’-papiertjes verfrommeld. Die worden door Cherish vakkundig weggeschopt. “Ik denk wel dat Deborah een knak zal krijgen. Het is niet dat ik hier als vuil wil dumpen. Ik hoop dat ze wil aanvaarden dat ik er voor haar ben”, zegt hij.



Heftig kampvuur

Wanneer het kampvuurmoment is aangebroken, breekt Deborah zoals den Tim had voorspeld. Daarna is ze vooral kwaad en hoeft ze zijn ring niet meer. "Ik haat je zo hard", schreewt ze."Ik verdien dit niet". Op het eiland staat iedereen voor haar klaar, in het bijzonder verleider Gino, die beaamt dat Tim haar niet waard is.

‘Temptation Island’, donderdag om 21u35 bij Vijf.