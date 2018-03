Scoutsmeisjes doen akelige ontdekking tijdens opruimen van zwerfvuil

Het was afgelopen weekend even schrikken voor de scoutsmeisjes van Lichtervelde. Tijdens de jaarlijkse zwerfvuilactie vonden ze een varkenskop in een gracht langs de Hoogwielkestraat. “De kop zat verpakt in een plastic zak”, zegt Jean-Marie Delrue die als begeleider mee was met de meisjes. “De stank was echt verschrikkelijk. We hebben meteen de gemeentelijke diensten gealarmeerd. Nadien konden we er allemaal eens goed mee lachen.”

Schepen van Milieu Steven Bogaert (CD&V) betreurt het voorval. “Het is spijtig dat mensen zoiets zomaar in de gracht dumpen. Helaas komen we elk jaar wel iets tegen. Enkele jaren geleden hebben we een heleboel condooms gevonden”, zegt de schepen. “Ik wil nog even benadrukken dat iedereen altijd in ons containerpark terechtkan. Als je twijfelt, zullen onze parkwachters je de nodige informatie geven.”

De zwerfvuilactie bracht opnieuw meer dan 600 kilogram aan zwerfvuil op.