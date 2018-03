Voorjaarsconcert Heidegalm samen met De Geest

Wiemesmeer

Zutendaal - Op zaterdag 24 maart gaf Heidegalm met een voorjaarsconcert in de Posthalt in Wiemesmeer zijn eerste optreden van dit jaar. Dat deden ze samen met de band De Geest en nog vele anderen.

De Posthalt in Wiemesmeer was te klein voor al degenen die het zangkoor Heidegalm en De Geest aan het werk wilden zien. De vele weken van voorbereiding, de ontelbare repetities, de stress.... Het heeft allemaal zijn vruchten afgeworpen. Het programma was er dan ook eentje om van te snoepen: 'Een Hart voor Kleinkunst'. Er werd duchtig meegezongen met de muziek van onder andere Boudewijn De Groot, Ramses Shaffy en Louis Neefs. Het optreden van De Geest met frontman Geert Vanloffelt en toetsenman Erik Davids bezorgde menige dame rode koontjes. Een super optreden! Hoe gaat dirigente Hilde dit de volgende keer aanpakken? Een concert dat nog maar moeilijk te overtreffen is... Een nieuwe uitdaging!