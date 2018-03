Daarom doen selfies je neus groter lijken

Heb je de indruk dat je neus er altijd groter uitziet op een selfie? Dat klopt ook echt, alleen is die neus in werkelijkheid niet zo groot, maar wordt het beeld vervormd door de beperkte afstand tussen jou en de camera. In een filmpje van Vox wordt uitgelegd hoe dat komt.

Volgens cijfers die Vox te pakken kreeg van The American Academy of Facial Plastic and Reconstructive Surgery werd 55 procent van de Amerikaanse plastisch chirurgen in 2017 geconfronteerd met patiënten die bij hen langskwamen omdat ze er beter willen uitzien op selfies. Goed voor een toename van 13 procent op amper een jaar tijd. Heel wat van die mensen willen onder meer iets laten doen aan hun 'te grote' neus.

Alleen is die neus vaak niet te groot, maar gaat het om een vervorming die ontstaat door de korte afstand tussen jou en de camera of je smartphone. Meer nog, je neus lijkt zelfs echt 30 procent groter te zijn geworden. Als je een foto van jezelf laat nemen op anderhalve meter afstand, zal je zien dat je neus er helemaal niet zo fors uitziet.

Al lijkt er wel beterschap op weg, onderzoekers van de universiteit van Princeton zouden volop bezig zijn met het ontwikkelen van een technologie die het gezicht in foto's aanpast aan de werkelijkheid. Wie echt geen te grote neus wil hebben op foto's, gebruikt voorlopig beter een selfiestick. Naar de plastisch chirurg hollen, hoeft dus helemaal niet.