NBA. Miami deelt geen cadeaus uit aan LeBron James

Miami Heat heeft dinsdag in eigen huis met 98-79 gewonnen van Cleveland Cavaliers in de Noord-Amerikaanse professionele basketcompetitie (NBA).

Voor Cleveland-ster LeBron James was het dus geen leuke terugkeer naar de club waar hij tussen 2010 en 2014 aan de slag was en de successen opstapelde. Ook in de drie vorige verplaatsingen naar Miami kon King James met de Cavaliers geen enkele keer winnen. Deze keer kwam hij er niet verder dan achttien punten en leed hij bovendien zes keer balverlies. Voor Heat was het dan weer de zevende zege op rij voor eigen publiek.

Foto: AP

Uitslagen:

Miami - Cleveland 98-79

Golden State - Indiana 81-92

LA Clippers - Milwaukee 105-98

Toronto - Denver 114-110

Sacramento - Dallas 97-103

Houston - Chicago 118-86

New Orleans - Portland 103-107

Washington - San Antonio 116-106

Standen (zeges, nederlagen, winstpercentage):

EASTERN CONFERENCE

1. Toronto 55 20 0.733 (x)

2. Boston 51 23 0.689 (x)

3. Cleveland 44 30 0.595 (x)

4. Philadelphia 43 30 0.589 (x)

5. Indiana 44 31 0.587 (x)

6. Washington 41 33 0.554

7. Miami 40 35 0.533

8. Milwaukee 39 35 0.527

9. Detroit 34 40 0.459

10. Charlotte 34 41 0.453

11. New York 27 48 0.360

12. Chicago 24 50 0.324

13. Brooklyn 23 51 0.311

14. Orlando 22 51 0.301

15. Atlanta 21 53 0.284

WESTERN CONFERENCE

1. Houston 61 14 0.813 (x)

2. Golden State 54 20 0.730 (x)

3. Portland 46 28 0.622

4. Oklahoma City 44 31 0.587

5. New Orleans 43 32 0.573

6. San Antonio 43 32 0.573

7. Utah 42 32 0.568

8. Minnesota 42 33 0.560

9. LA Clippers 40 34 0.541

10. Denver 40 35 0.533

11. LA Lakers 32 41 0.438

12. Sacramento 24 51 0.320

13. Dallas 23 51 0.311

14. Memphis 20 54 0.270

15. Phoenix 19 56 0.253

(x) geplaatst voor play-offs

Programma van woensdag:

Charlotte - Cleveland

Orlando - Brooklyn

Philadelphia - New York

Memphis - Portland

Minnesota - Atlanta

Utah - Boston

Phoenix - LA Clippers

LA Lakers - Dallas