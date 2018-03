Heidi Klum slaat Tokio Hotel-gitarist aan de haak

Er zit zestien jaar tussen hen, maar dat vond Heidi Klum (44) geen bezwaar om te vallen voor Tokio Hotel-gitarist Tom Kaulitz (28). De geruchten over een mogelijke relatie circuleerden al een tijdje, maar die lijken nu te zijn bevestigd door Klum en Kaulitz zelf.

Het gerucht dat de twee daten, deed al even de ronde. Nu werden Klum en Kaulitz ook kussend gespot tijdens de opnames van America's Got Talent, waar Klum jurylid is.

Klum was single sinds september en was eerder al twee keer getrouwd, onder anderen met zanger Seal. Met hem kreeg het topmodel vier kinderen.

Kaulitz was met zijn band Tokio Hotel ruim tien jaar geleden een tijdlang enorm populair onder tienermeisjes en scoorde met 'Monsoon' een wereldhit.