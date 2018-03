Ontdekking van “nieuw orgaan” kan helpen in de strijd tegen kanker

Of het de titel ‘orgaan’ verdient, daarover zijn wetenschappers het nog niet eens. Maar de nieuwste inzichten in het ‘interstitium’ zouden wel kunnen helpen in de strijd tegen kanker. Als het ‘interstitium’ inderdaad door het leven mag gaan als orgaan, zou het trouwens meteen het grootste in het menselijke lichaam zijn. Zelfs groter dan onze huid.

Een nieuwe studie die dinsdag gepubliceerd werd in het tijdschrift ‘Scientific Reports’ beschrijft in detail het tot nu toe “niet erkende en niet geapprecieerde” netwerk dat gevuld is met vloeistof en ...